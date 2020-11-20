حكومة شمال كردفان تحتسب ناظر الكبابيش

يقول الله تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

يحتسب والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفي آدم وأعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن وتنسيقية الحرية والتغير بالولاية وقيادات الإدارة الأهلية بحسب (سونا)، عندالله تعالي الناظر التوم حسن التوم ناظر قبيلة الكبابيش أحد أبرز رجالات الإدارة الأهلية بالولاية ساهم مساهمة كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة بحكمته وداريته، كما قدم للولاية الكثير مشاركاً في مؤتمرات الصلح داخل وخارج الولاية وهذا فقد جلل لرمز من رموز الولاية.

الا حم الله الفقيد رحمة واسعة والهم أهله الصبر والسلوان ولا يسعنا إزاء المصاب الأليم إلا أن نتقدم إليكم بصادق المواساة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم جميعاً الصبر ، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)