إضراب شامل لنواب الإختصاصيين

أعلن نواب الإختصاصيين عن تنفيذ إضراب شامل عن العمل الأيام المقبلة بكل مستشفيات البلاد حال عدم توفيق أوضاعهم وتنفيذ مطالبهم.

وأوضحت عضو مبادرة نواب الإختصاصيين د. خديجة بابكر، أن مطالبهم تتلخص في تسكين وظيفي معروف حسب شروط الخدمة المدنية، بجانب تعديل المسميات وإضافة الامتيازات للترغيب في المنحة، مع تعديل الشرط الجزائي ليكون سنتين أو أقل، وأكدت أنه في حالة الإضراب سيتم تسليم الطوارئ والحوادث للمديرين الطبيين والإختصاصيين وأطباء الامتياز، لأنها مسؤوليتهم الأولى باعتبارهم موظفين من قبل وزارة الصحة ويمتلكون رقماً وظيفياً.

من جانبه أوضح نائب الإختصاصي د. عمر دفع الله بحسب صحيفة الصيحة، أن النظام الصحي في السودان بالمستشفيات يعتمد على النواب، إذ أن كل مستشفى بها عدد من الإختصاصيين، ومع كل إختصاصي عدد من النواب وأطباء الامتياز يعملون بنظام “الديوتي” (24 ساعة كاملة)، وقال إن المرضى بالمستشفيات لا يجدون غير أطباء الامتياز ونواب الإختصاصيين في الحوادث وهم دائماً يمثلون الخطوط الأمامية، وكشف أن حافز نائب الإختصاصي (300) جنيه فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)