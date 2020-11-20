تعرض مكتب صحيفة “سودان مورنينغ” للسطو من قبل رجل ستيني دخل إلى مباني الشقة بعمارة الشيخ مصطفى الأمين، حيث قابل العاملين هنالك، وبعد ذلك دخل إلى مكتب رئيس التحرير الأستاذة رشان أوشي، ومن بعدها لاحظت بأنه يتجول داخل الشقة، ثم غادر المكان بطريقة مفاجئة، ولاحظت أوشي أن أغراضها مبعثرة وعدم وجود هاتفها بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر عملية سطو على مكاتب “سودان مورنينغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.