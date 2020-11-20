مشروع الجزيرة: آليات إزاله الاطماء والحشائش لا تتناسب وحجم العمل

بحث الدكتور عمر مانيس وزير رئاسه مجلس الوزراء لدي لقائه بمكتبه بالخرطوم مؤخراً الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره والمهندس عثمان السماني كوكو مدير الإدارة الزراعية وممثلي لجنة متابعه الموسم الشتوي ،بحث العقبات التي تعترض عمليات الري بمشروع الجزيرة.

وكشف د. عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة في تصريح بحسب (سونا)، أن حجم الآليات العاملة في إزالة الأطماء والحشائش لا تتناسب وحجم العمل المطلوب إنجازه، مؤكداً أن عمليات الري تتطلب إستنفار عاجل لكل الجهود والدفع بمزيد من آليات الحفر لإزاله الأطماء والحشائش من الترع والقنوات مع الإلتزام بتسهيل مهمه عمل الآليات بتوفير الوقود، ولفت المحافظ لأهمية معالجة كسورات الترع وتركيب المنظمات المائيه للحد من إهدار مياه الري خارج القنوات.

من جانبه وصف عثمان السماني مدير الإداره الزراعيه الوضع بالكارثي إذا لم يتم تداركه بالسرعه المطلوبه ومعالجه مشاكل الري في ظل إرتفاع كلفه إنتاج محصول القمح وخروج مزارعين من دائره الإنتاج بسبب الري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)