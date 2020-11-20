عاجل.. مقاتلات مصرية وسودانية روسية الصنع تنفذ عمليات هجومية

الجمعة 20 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت القوات المسلحة المصرية أن المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل – 1" نفذت فيها عمليات دفاعية وهجومية.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن المرحلة الرئيسية للتدريب بدأت بشرح تفصيلي تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أي مهام توكل إليهم. كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوي، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإداري إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالي، وقد عكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية.

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