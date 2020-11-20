عاجل.. القائد العام يشهد ختام فعاليات اعياد المنطقة العسكرية الشرقية

الجمعة 20 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 يشهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الانتقالي يوم بعد غد الأحد الموافق 22-11-2020 ختام فعاليات أعياد المنطقة العسكرية الشرقية .

ويفتتح القائد العام للقوات المسلحة خلال ختام الفعاليات المباني الجديدة لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية و بعض المنشآت الأخرى كما يقوم سيادته بتكريم الرعيل الاول بمدينة الفاو. و يحضر ختام الفعاليات كل من الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه والمفتش العام للقوات المسلحة وقائد القوات البرية ومديرو الإدارات والافرع وقادة الوحدات المختلفة.

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