محطات جديدة لرصد الزلازل بالبلاد

شرعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بوزارة الطاقة والتعدين في تركيب محطات جديدة للرصد الزلزالي بالبلاد، وانطلقت أمس (الخميس) الفرق الفنية والهندسية بصحبة خبراء من جمهورية مصر العربية إلى مناطق سودري بولاية شمال كردفان، الدمازين بالنيل الأزرق، محمد قول بالبحر الأحمر، ومروي بالشمالية، بالإضافة إلى أبوحمد بولاية نهر النيل.

وأكد المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار سليمان عبد الرحمن، أن الهيئة ستقوم بتركيب عدد ست محطات بولاية القضارف وحدها، وذلك لدراسة تكرار ظاهرة الهزات الأرضية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الفريق السوداني المصري المشترك سيقوم بإعادة توزيع المحطات القديمة وتركيب محطات إضافية جديدة لتغطي جميع مدن السودان.

وأشاد سليمان بحسب صحيفة المواكب، بالشبكة السودانية لرص الزلازل، وقال إنها من أنشط الشبكات لرصد الزلازل بالمنطقة، وذلك بقيامها برصد الهزات الأرضية داخل وخارج السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)