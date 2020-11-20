مناوي: الانتقالية أصدق من الحكومات التي مرت على البلاد

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إلى نشر التعليم في كافة أنحاء البلاد، وقال: ينبغي أن نبدأ تغيير المجتمع بالتعليم، وأضاف: “يجب أن يكون التعليم في مقدمة الأهداف”، وأشار إلى أن أنهم قادوا حروب لأن النظام البائد لم يستجيب لهم باستخدام الحكمة، وزاد: “لكن تأكد لنا أن السلاح ليس حلاً”.

وأكد مناوي بحسب صحيفة المواكب، أن السلام أصبح ممكناً بحكمة قادة الحكومة الانتقالية الذين تفاوضوا معنا لمدة عام ونصف، ووصف أركو مناوي قادة النظام البائد بالكاذبين والمخادعين والمشاكسين، وقال لدى مخاطبته احتفال منظمة “تعليم بلا حدود” بتوقيع السلام، قال: “إن النظام السابق لم نجد منه سوى الخداع والتغبيش”.

وأشار مناوي إلى أن قادة البلاد الحاليين أصدق مَن تم التفاوض معهم، وتحسر على أوضاع التعليم في الفترة الماضية، كاشفاً أنه تلقى التعليم بعد أن تجاوز عمره 12 عاماً وكشف أن هناك مناطق في دارفور ظلت تعاني من أزمة المياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)