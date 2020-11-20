الحكومة تجيز الموجهات العامة للموازنة العام 2021م

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح أمس (الخميس)، برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، ووقف المجلس على توزيع الجدول الزمني لإعداد الموازنة ومناقشة المقترحات على مستوى اللجان الفنية والقطاعات ومجلس الوزراء لإجازتها قبل شهر ديسمبر، وأشار إلى ضرورة تجنب مشكلات موازنة العام الماضي واضطراب السياسة المالية والمعالجات اللحظية التي اتسم بها أداء العام السابق.
كما أشار مجلس الوزراء بحسب صحيفة المواكب، للمصاعب التي جابهت أداء العام السابق في مجالات توفير التسيير، وشح الموارد المالية ومعضلات النقد الأجنبي وضرورة منح المساحة الزمنية الكافية للتفاكر بما يمكن من وضع ميزانية موضوعية ومدروسة مبنية على الحقائق وأهمية استناد الموازنة على موجهات معلومة المصادر، كذلك أشار الاجتماع إلى أهمية التركيز على اعتماد الموازنة على الموارد المحلية ضماناً لتنفيذ المشروعات.
وقد أكد الاجتماع أهمية التوافق مع الحاضنة السياسية في مناقشة الموازنة العامة والانعكاسات الإيجابية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعداد كافة المؤسسات لمرحلة ما بعد رفع الحظر، وأجاز مجلس الوزراء الموجهات العامة للموازنة والجدول الزمني للإعداد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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