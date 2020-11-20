والي سنار يوجه بمنح نزلاء السجون حقوقهم كاملة

طالب والي سنار الماحي محمد سليمان، بضرورة منح جميع المساجين حقوقهم كاملة وتسهيل عملية التواصل مع أسرهم، وقال الماحي خلال مخاطبته برنامج إطلاق سراح عدد من نزلاء سجن سنجة أمس بحسب صحيفة الصيحة، “إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية أصبحت متقلبة وقد تؤدي للانحراف وارتكاب الجرائم”.

وأضاف الماحي “يقع على عاتقنا وعاتق كل المسؤولين معالجة الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للناس ونتمنى أن نرى كل السجون قد تحولت إلى حدائق ومتنزهات”.

من جانبه، قال الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبد الله، إن إطلاق سراح النزلاء ليس منة أو فضلاً من أحد، وإنما هو حق من الله، وأشار إلى أن الزكاة كانت في السابق توجه لغير مستحقيها، ونبه إلى أن بعض السجون وضعها متردٍ وتحتاج لمعالجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)