المالية: لا توجيهات بشأن دعم الوجبة المدرسية

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدم إنزال قرار واضح من وزير المالية فيما يتعلق بدعم الوجبة المدرسية، وأوضح أن الإدارات التنفيذية بالوزارة لم تتلق أي توجيهات في المسألة، وشدد بأن الوجبة المدرسية تحتاج إلى إعداد ميزانية كاملة.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن سياسات الدولة هي المعوق الأساسي لعمل وزارة المالية، وتحجيم صلاحياتها، مما عمل على تراجع الأداء العام، وأعاب إسناد صلاحيات الوزارة إلى لجان تابعة لمجلس الوزراء، ونوه إلى أن الفنيين والمختصين والإدارات الداخلية أصبحت دون مهام وفي موقف المتفرج.

ووصف المصدر المطلوبات بأنها تفوق مقدرة الوزارة، وأضاف بأن المنوط بهم حل الإشكالات داخل الوزارة لا يستطيعون فعل شيء، وأشار إلى أن موجهات موازنة العام 2021م تمت إعادتها لمجلس الوزراء ولم تجز حتى الآن، وقطع بأن السياسات أصبحت فوقية في تجاوز واضح للوزارة ومهامها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)