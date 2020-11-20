التربية تعلن اكتمال طباعة (10) كتب من منهج الصف الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم العام، عن اكتمال طباعة (10) كتب من منهج الصف الأول أساس، فيما تبقى كتابان تجري طباعتهما حالياً.

وأكد مدير المكتب التنفيذي بالوزارة سامي الباقر في تصريحات أمس بحسب صحيفة الصيحة، عزم الوزارة على طباعة منهج رياض الأطفال ومنهج فصول الأساس حتى الصف السادس، خلال العام المقبل والبالغ عددها (32) مليون نسخة.

وأعلن عن استعادة مطبعة الوزارة فضلاً عن الاستعانة بمطبعة العملة، ونوه إلى أن الوزارة بصدد استعادة مطبعة دار النشر التربوي واستعادة مطابع وزارات التربية بالولايات ابتداءً من العام المقبل، وأشار إلى أن مطبعة شرق دارفور تطبع (34) ألف نسخة في اليوم الواحد، فضلاً عن عدد من المطابع بعدد من الولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)