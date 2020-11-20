صرف مرتبات نوفمبر عبر الحسابات المصرفية

كشفت مصادر عن إصدار ديوان الحسابات القومي بوزارة المالية، قراراً بأن يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر عبر الحسابات المصرفية بدلاً عن الصرف نقداً. وأوضحت المصادر أن القرار جاء في إطار استكمال إجراءات الضبط والرقابة المالية والتحقق من صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2020م، فضلاً عن الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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