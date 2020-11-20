في أول رد فعلٍ.. النائب العام يشن هجوماً عنيفاً على (نادي النيابة)

شن النائب العام هجوماً عنيفاً على نادي أعضاء النيابة، وقال إن الكيان ليس جسماً وارداً في قانون النيابة العامة، وليس منصوصاً عليه في أي قانون وعليهم أن يتحملوا وزرهم.

وقال الحبر إنه لن يرد على أي شخص في مقام ابنه – في إشارة لأعضاء نادي النيابة – ووصف الحبر أعضاء النادي بأنهم ليست لهم خبرة في العمل ولم يتناولوا جرعة كافية من التجربة، وأضاف: أعضاء النادي أعتبرهم في مرحلة التدريب وهم جميعاً تم تعيينهم في العام 2014م.

وكشف الحبر بحسب صحيفة الصيحة، عن تدخل أعضاء النادي في مسائل مزعجة، وأضاف: علمت أن عدداً من الذين تبنوا فكرة النادي تم فصلهم من النادي. وقال الحبر إن أعضاء النادي طالبوا بتغيير المكتب التنفيذي للنيابة وتدخلوا في تعيين مساعدي النائب العام.

واعتذر الحبر لأسرته ولأصدقائه عن ما أصابهم من أذى من قبل أعضاء النيابة، وقال إن لغة اغتيال الشخصية والهجوم غير المبرر كانت سائدة لـ30 سنة، وقلل من نجاح الإضراب الذي دعا له نادي النيابة، وقال بحسب المعلومات التي وردت إلى النيابة من الأقاليم أنها 30%، واتهم الحبر أعضاء النادي بإجبار زملائهم للتوقيع على الإضراب عن العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)