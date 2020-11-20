تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * إضراب شامل لنواب الإختصاصيين في كل السودان * تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين * المركز القومي يتراجع عن تعديلات في منهج الثانوية * السودان ينسحب من مفاوضات سد النهضة * والي الخرطوم يصدر قراراً بحظر التجوال في أبو دليق * إعفاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة صحيفة السوداني الدولية: * (الأنتربول) يلاحق رجل الأعمال فضل محمد خير * تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين * مجلس الوزراء: (8) آلاف جنيه سعر جوال القمح للموسم الشتوي * رئيس هيئة الأركان يؤكد عمق العلاقات مع مصر صحيفة المواكب: * تأجيل المدارس وارتفاع حالات الإصابة بـ(كورونا) * إنسحاب الحكومة من مفاوضات (سد النهضة) * العون الإنساني بـ(كسلا) يدعو المجتمع الدولي لتوفير الإيواء * مجلس الوزراء يوافق على السعر التركيزي للموسم الزراعي الشتوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.