قناة سودانية تفصل مذيعة شهيرة عن العمل

أقدمت قناة سودانية 24 على فصل المذيعة، مشاعر عبد الكريم، بعد سنوات من العمل في القناة دون توضيح اسباب الفصل- بحسب عبد الكريم وفق صحيفة (التغيير) وأعتبرت المذيعة مشاعر عبد الكريم، قرار فصلها تعسفي، مؤكدة عدم تسلمها لأي انذار او استيضاح أو أي قرار اداري قبل قرار الفصل.

وأكدت المذيعة التزامها التام بجميع الأعمال التي يتم تكليفها بها من الإدارة، مشيرة إلى إعدادها لـ(٤) حلقات من سهرة (بيوت سودانية) قامت بتسليمها أواخر اكتوبر الماضي إلى ذلك اكدت عبد الكريم، عدم تلقيها لأي توضيحات من إدارة القناة حول اسباب الفصل.

ولم تستبعد المذيعة مقاضاة القناة. واضافت: “اذا لم يستطع الإعلامي الدفاع عن حقوقه كيف يتسنى له الدفاع عن حقوق الآخرين”.

يذكر أن المذيعة مشاعر عبد الكريم عملت في القناة طوال (٣) سنوات قدمت خلالها عددا من البرامج، منها: “دويتو بالعود”، “العوامة” و” بيوت سودانية”، إضافة لبرنامج (من مسافة أقرب)، إلى جانب مساهماتها المقدرة في الإعداد

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)