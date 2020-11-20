“قرار عاجل” بشأن محمد صلاح والنني.. والوجهة لندن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الخميس، أنه جرى التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين بشأن النجمين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتم الاتفاق على سفرهما إلى لندن.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على “فيسبوك” وفق سكاي نيوز أنه “تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا الجمعة من مطار الغردقة إلى لندن على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)