جسر جوي لنقل مساعدات انسانية للاجئين الاثيوبيين

كشف ممثل المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان الدكتور حميد نورو عن عزم البرنامج ووكالات الامم المتحدة لنقل المساعدات الانسانية للاجئين الاثيوبيين من دولة الامارات العريية المتحدة الى مطار ولاية كسلا، عبر طائرات تتبع للامم المتحدة ومن ثم نقلها الى مناطق استضافة اللاجئين عبر طائرات مروحية .
وقال نورو خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع امين عام حكومة ولاية كسلا بالانابة ممثل الوالي محمد موسي عبد الرحمن للتفاكر حول اوضاع اللاجئين الاثيوبيين بولايتي كسلا والقضارف ومدى الاستجابة وتقديم المساعدات الانسانية، قال ان البرنامج وفر غذاء لاكثر من 60 الف لاجئ كمخزون وهو بصدد بذل قصارى جهده لتقديم المساعدات للاجئين الاثيوبيين الذين وصلت اعدادهم الى مايزيد عن 30 الف لاجئ ذلك بتوفير غذاء لاكثر من 100 الف شخص لمدة شهر في ظل الظروف التي مرت بالسودان والتي منها الفيضانات وجائحة كورونا والأوضاع الاقتصاجية بالبلاد .
واضاف وفق ( سونا) ان الغرض من تسيير الجسر الجوي سرعة الاستجابة في تقديم المساعدات وتوصيلها في اقرب وقت وطالب سلطات الولاية تقديم التسهيلات التي تساعد في تنفيذ العمل خاصة وان الطائرات ستعمل فقط في توصيل المساعدات والعاملين في الشان رغم الاوضاع الامنية بالمناطق الحدودية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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