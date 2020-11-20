قرار بتعديل وإلغاء مواد بالمرحلة الثانوية

اصدر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي تعديلا في نشرته السابقة والتي ألغت بعض المواد وحذفت بعضا منها لطلاب المرحلة الثانوية وجاء بالنشرة التي عممها المركز لادارات التعليم بالولايات الخميس الإبقاء على الدراسات الاسلامية كمادة اختيارية لطلاب المساق الأدبي مع حذف بعض الصفحات من الباب الاول والخاصة بتفسير سورة محمد وباب النظام الاقتصادي .
والغى المركز في نشرته مادة اللغة العربية المتقدمة كمادة اختيارية لطلاب المساق الادبي وابدالها بمادة الأدب الانجليزي .
وابقى و فق ( سونا) على مادتي الأحياء والعلوم الأسرية كمادتين اختياريتين لطلاب المساق العلمي لتصبح المواد الاختيارية لطلاب المساق العلمي هي مواد العلوم الهندسية، الأحياء، الحاسوب، والعلوم الأسرية، الفنون .
والمواد الاختيارية لطلاب المساق الأدبي هي الدراسات الاسلامية، الأدب الإنجليزي اللغة الفرنسية، الفنون وحدد المركز في نشرته 35 حصة في الاسبوع بواقع سبع حصص في اليوم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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