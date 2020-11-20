الموت يغيب الممثل السوداني المعروف (ياسر رضا) متأثراً بإصابته بكورونا

غيب الموت الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، الممثل والمسرحي السوداني المعروف ( ياسر رضا) متأثراً بإصابته بفايروس كورونا “كوفيد_19”. وفق صحيفة السوداني قدّم الفقيد العديد من الأعمال المسرحية والدراما التلفزيونية، تمثيلاً وإخراجاً وإنتاجاً. ونعى عدد من الدراميين والمسرحيين زميلهم الفقيد ياسر رضا، معددين مآثره وما قدمه للوسط من خلال أعماله على خشبة المسرح السوداني ومشاركته في العديد من المسلسلات التلفزيونية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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