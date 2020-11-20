شاهد بالصور.. زيارة سياحية مختلطة لأحد المساجد الشهيرة بالخرطوم تثير ضجة على مواقع التواصل

أثارت زيارة سياحية مختلطة بين شباب وفتيات لمسجد النيلين الشهير بمدينة أمدرمان كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك وفق صحيفة السوداني على خلفية الصور التي نشرها مجموعة شباب سودانيين نظموا رحلة سياحية مختلطة للمسجد اثارت حفيظة بعض مستخدمي مواقع التواصل واعتبروها انتهاك لقدسية بيوت الله واحترامها. فيما رأى آخرون أن في الزيارة محمدة تحقق مصلحة راجحة في اهتمام الشباب ببيوت الله تعالى، وتشجيع و لفت الأنظار للمعالم السياحية الدينية في البلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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