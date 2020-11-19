الصحة : تسجيل ( 146) حالة إصابة جديدة بكورونا

كشف التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، الصادر عن الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة، عن تسجيل (146) إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة و(32 ) حالة شفاء. وكشف التقرير الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365)، أن أكثر الولايات إصابة، الخرطوم (139) حالة إصابة وتليها الجزيرة (4) حالات ونهر النيل (2) وحالة واحدة بالبحر الأحمر.

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