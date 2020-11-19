مجلس الوزراء يجيز السعرالتركيزي للقمح

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء على السعر التركيزي للقمح للموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 8 آلاف جنيه وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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