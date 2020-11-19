حفل اوبريت لون السلام على خشبة المسرح القومى

تنظم الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون احتفالا كبيرا السبت بالمسرح القومي بأمدرمان يعرض فيه اوبريت لون السلام الغنائي الراقص الذي يجمع موسيقى وتراث أهل السودان وألحانهم في قلب رجل واحد اسمه الوطن.

وابان الاستاذ محمد سليمان ابو سريع مدير الموسيقى في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ان الاوبريت سيشارك فيه ستة من كبار الفنانين والشباب والفرقة الموسيقية باتحاد المهن الموسيقية، موضحا انه تم إجراء سبعة بروفات للأوبريت الذي يتضمن ثمانية مقاطع موسيقية تعكس موسيقى وألحان كل منطقة في السودان.

وقال الدكتور فيصل عبد الله الخبير الإعلامي ومؤلف الأوبريت، وفق (سونا) أن الأوبريت وجد قبولا من كافة الشعب السوداني، لما تناوله من كلمات وألحان، تزكي في نفس الشعوب السلام وما يحمله من حب والتعايش بين القبائل المختلفة، مشيرا إلى أن الكثيرين الذين استمعوا للأوبريت داخل وخارج السودان، اعتبروه عملا فنيا كبيرا ورائعا، ومن حق أهل السودان أن يستمتعوا بهذا العمل الجميل.

وتم أجازة حق المؤلف والحقوق المجاورة في يناير الماضي لأوبريت (لون السلام) لمنتجه سيف اليزل بابكر مدير مركز الصحاف الدولي للإعلام وملحنه الموسيقار أمير عبدو.

ووفقا للنقاد في مجالات الغناء والموسيقى، يعد أوبريت لون السلام، تحفة فنية يضم موسيقي وتراث أهل السودان وألحانهم في قوالب موسيقية مختلفة حديثة، تشتهر بها كل منطقة في البلاد، مثل ايقاعات الدليب والتمتم والطمبور والهديب، متوقعين، أن يحدث الأوبريت نقلة في الأغنية الوطنية السودانية.

وتعبر فصول أوبريت (لون السلام)، الغنائية والموسيقية الثمانية، عن تراثيات أهل السودان وأنغامهم والحانهم، ما يجعله مادة فنية دسمة يستمتع بها المتلقي، وهي مشحونة بالكلمات والالحان والموسيقي المعبرة عن السلام، وما يلعبه في حياة الشعوب المتحضرة. ويصاحب عرض الأوبريت رقص استعراضي مستلهم من روح التراث الشعبي السوداني.

وحظي مشروع الأوبريت باهتمام واسع من قبل شركاء السلام في البلاد، كذلك من قبل شركات القطاع الخاص في البلاد، حيث أبدت مجموعات تجارية وصناعية كبرى في السودان رغبتها في رعاية المشروع ودعمه مثل مجموعة جياد القابضة وسوداتل وزين للاتصالات، تليق بعظمة مناسبة تحقيق السلام للسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)