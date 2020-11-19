عاجل : تأجيل فتح المدارس

اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تأجيل فتح المدارس لمدة إسبوعين، لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للإشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا وفق (سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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