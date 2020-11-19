إجتماع مشترك للجنة المسابقات وأندية الممتاز

شهدت قاعةالمحاضرات الكبرى في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2 الخميس لقاء اللجنة المنظمة للمسابقات التي مثلها الأستاذ حسين محمد حسن السيد (أبوقبة)، والمهندس أسامة عبد السلام، عضوا اللجنة، وشارك من المنصة الأستاذ هشام محمد أحمد المسئول الأمني في الاتحاد، وأثرى النقاش المهندس عز الدين الحاج رئيس هيئة تراخيص الأندية، وشارك عدد من ممثلي الأندية إداريا وفنيا بعدد من المقترحات القيمة.
وأمن الجميع وفق ( سونا) على أن نعقاد اللقاء في حد ذاته بادرة تحدث لأول مرة، وخطوة مطلوبة بشدة، وتم النقاش حول كل التفاصيل الخاصة بشكل المنافسة، ولائحتها وشروطها، وأعربت المنصة عن سعادتها بالتداول الراقي وتقديم كل المشكلات مصحوبة بالحلول المقترحة، فيما يلي البطولة الأولى في البلاد.
وتم التأمين على تقديم مشروع لائحة المنافسة لإبداء الآراء والمقترحات حولها للأندية،على أن يكون التوجه العام في الالتزام بالضوابط الصادرة من الاتحادين، الدولي والقاري قبل الاتحاد السوداني فيما يختص بتنفيذ الاشتراطات وتم كذلك التأمين على التوجه العام لوضع التدابير التي تحول دون كثرة الشكاوى
االخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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