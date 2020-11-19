المنطقة العسكرية المركزية تعلن حظر التجمعات في منطقة أبودليق

المنطقة العسكرية المركزية تعلن، إستنادا على قرارات إجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم بشأن حظر التجمعات في منطقة أبودليق بمحلية شرق النيل، إلغاء أي تصديقات او قرارات صدرت بشأن نظارة الكواهلة بابودليق وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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