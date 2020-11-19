(أنصار السنة) تُطالب بإيقاف لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية

انتقد نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان د. علي ابو الفتح، اتجاه وزير العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد تشكيله لجنة لهذا الغرض، وطالب بإيقاف أعمال اللجنة لمزيد من التشاور.

وقال أبو الفتح في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إن تغيير القانون يحتاج لإشراك علماء الدين والقانونيين في مجال الأحوال الشخصية وشرائح المجتمع عبر الورش والندوات، لأن القانون يهم كل الناس.

وطالب بوقف أعمال اللجنة وإعادة النظر في تكوينها، ودعا الحكومة لمراعاة هوية الأمة الأساسية واشراك مجمع الفقه ورجال الدين والقضاة المختصين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)