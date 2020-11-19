التأمين الصحي يتوقع انفراج أزمة الأدوية خلال شهرين

توقّع مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي بشير الماحي، حدوث انفراج في توفير الأدوية واكتمال وصولها لجميع منافذ تقديم الخدمة خلال شهرين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والإمدادات الطبية.

ونوه بشير في تصريحات على هامش ملتقى مديري الإعلام والعلاقات العامة بالولايات بقاعة التعليم العالي أمس بحسب صحيفة الصيحة، لوجود (3576) منفذاً لتقديم الخدمات، مع اتجاه لإدخال كافة المنافذ العاملة البالغة (5) آلاف، وأعلن عن ترتيبات لإدخال (1400) نافذة جديدة.

وأقرّ بوجود تحديات في سداد الاشتركات خَاصّةً من الشرطة والزكاة، وقال إن نسبة التغطية بلغت (81%)، وأكّد التزام وزارة المالية بتغطية (5) ملايين أسرة فقيرة رغم الظروف الاقتصادية، ونوه لتحديات كبيرة، وأعلن تكوين لجنة من قِبل وزيرة العمل لدراسة وتحديد سياسات ومُوجِّهات تغطية اللاجئين بالتأمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)