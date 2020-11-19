عقار: المجتمع الدولي أكبر أكذوبة وما يمنحه باليمين يأخذه بالشمال

قال رئيس الحركة الشعبية شمال القائد مالك عقار، إن الشارع السوداني أصبح محبطاً من الكفاءات ومشكلة معاش الناس التي تعتبر منقولة من أنظمة سابقة، مشيراً الى التمييز الإيجابي تجاه المرأة، منوها الى أن الحركة الشعبية لديها 40% للمراة وتنظيمات اخرى لديها 30%، مؤكداً على اختيار الكفاءة بغض النظر عن رجل أو امرأة.

وأقر عقار لمصادر، بصعوبة الأوضاع الاقتصادية في السودان، قائلاً “إن الهبات والقروض لا تعالج مشكلة الاقتصاد السوداني”. وأكد عقار أن المجتمع الدولي أكبر أكذوبة، ما يمنحه باليمين يأخذه بالشمال، وكل ما نحقق التزاماً يتذرعون بآخر، إنما الدول الناجحة هي التي تعمل على تنمية مواردها.

وفي سياق منفصل، دعا القائد عبد العزيز الحلو للعب دور أساسي في تحقيق السلام الشامل بالبلاد، مناشداً عبد الواحد محمد نور باستكمال العملية السلمية للقضاء على المخاوف من حمل السلاح.

ووجه عقار، رسالة للشباب بأن العنف غير مجدٍ، قائلاً بحسب صحيفة السوداني: “السلاح وسيلة احتجاج، العصر بتاعه انتهى، كذلك العنف المسلح” مشيراً الى محاربة الحكومة 38 عاماً ولم يتم إسقاطها إلا بالخروج للشارع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)