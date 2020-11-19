تمهيدية تجمُّع الحرفيين توقع على ميثاق تنظيم العمل

وقّعت اللجنة التمهيدية لتجمع الحرفيين، على ميثاق لتنظيم عمل الحرفيين. وأكد رئيس اللجنة عثمان طه الشيخ في مؤتمر صحفي أمس، دور القطاع في دفع عجلة التنمية، وطالب بإنشاء مراكز خَاصّة للتدريب الحرفي والإنتاجي والصناعي، وإيقاف استيراد المنتجات التي يُمكن تصنيعها محلياً بواسطة الحرفيين، مع توجيه الدعم الخاص من المنظمات الدولية للقطاع.

وقال إنّ التجمُّع تكوّن من رحم ثورة ديسمبر المجيدة وهو تجمُّع مهني لعدد من القطاعات الحرفية للعمل معاً لرفعة البلاد وتلافي الضعف والفشل، وأشار لمُساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تتجاوز (18%)، وذلك للسياسات التي أقعدت بالقطاع دُون القيام بدوره.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الحرفيين والأُسر المُنتجة بجامعة الدول العربية محمد أبو زيد بحسب صحيفة الصيحة، دَعمه لقطاع الحرفيين وتوفير التّمويل من الصناديق العربية للنهوض بالقطاع، خاصةً وأنّه يعتبر داعماً أساسياً لاقتصاد كثير من الدول، واستشهد بالصين التي نهضت بهذا القطاع، ودعا للاهتمام به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)