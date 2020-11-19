إثيوبيا: طرفا النزاع يعلنان تحقيق انتصارات عسكرية في إقليم تيغراي وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

أعلنت كل من الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي امس الأربعاء تحقيق انتصارات عسكرية مهمة في النزاع المستمر بينهما منذ أسبوعين.

وفيما أكد رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا الأربعاء أن “الجيش ينتصر على جميع الجبهات”، أعلنت قوات تيغراي بحسب فرانس 24، تحقيق انتصارات عسكرية دون أن تقدم تفاصيل جغرافية حولها. ودفعت المعارك أكثر من 36 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)