وكيل العاملين بمطبعة تعليم الولاية يناشد لجنة المفصولين

ناشد وكيل العاملين بمطبعة تعليم الولاية (آفاق للطباعة والنشر) محمد فرح، رئيس لجنة قضايا المفصولين تعسفياً، بالعمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 6/ 10/ 2020م بإعادة (33) عاملاً للخدمة و(4) للمعاش. واتهم فرح، “جهات” بالعمل على عدم تنفيذ القرار، وقال إنه حال عدم تنفيذ القرار سيُخاطبون رئيس مجلس الوزراء، وأوضح بحسب صحيفة الصيحة، أنّ هذا المرفق يتبع لوزارتي التربية والمالية الولائيتين، ونوّه إلى أنّ الملف أمام مدير مطبعة آفاق للطباعة والنشر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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