إيقاف صرف جازولين الزراعة للمشاريع الإستثمارية بنهر النيل

قضت لجنة الإشراف على الاستلام وتوزيع الدقيق والوقود والسلع الإستراتيجية في ولاية نهر النيل بإيقاف تصاديق الوقود الدعوم للمشاريع الاستثمارية الزراعية في جميع المحليات، واستثنى القرار الذي تصديق الوقود المدعوم لزراعة القمح فقط.

قال القرار الممهور بتوقيع مقرر اللجنة محمود عبد الفتاح بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن وزارة الزراعة بالولاية ستقوم بالتنسيق مع المحليات بمتابعة وصول المشحون من الجازولين الزراعي إلى المستودعات بالولاية والتوزيع للمحليات وفوض القرار اللجان الاقتصادية في المحليات بإنفاذ الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)