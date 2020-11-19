اجتماع الطوارئ الصحية اليوم يحدد مصير العام الدراسي

تعقد اللجنة العليا للطوارئ الصحية اليوم ” الخميس” اجتماعا مهما للوقوف على الوضع الصحي بالبلاد في ظل إنتشار الموجة الثانية للجائحة كورونا.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصادر، ان اللجنة ستناقش تطورات الوضع الحالي لجائحة كورونا والإجراءات التي يمكن اتخاذها، للحد من انتشارها.

ولم يستبعد المصدر بحسب صحيفة أول النهار، صدور قرار بتأجيل العام الدراسي، وقال إن هناك توصية بتأجيل العام الدراسي موضوعه في طاولة الاجتماع، اضافة لدراسة أمر الإغلاق الجزئي اول الكلي للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة التربية والتعليم اتجاهها لتأجيل العام الدراسي، وكانت الوزارة اجلت مؤتمرا صحفيا لها أمس الأربعاء مخصص لاستعدادات العام الدراسي وانطلاقته، إلى ما بعد إجتماع لجنة الطوارئ الصحية التي تقرر إمكانية التاجيل او الاستمرار في العام الدراسي.

وسجلت البلاد ١٩١ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في الموجة الثانية بداية نوفمبر الحالي ، بجانب ٥٦ حالة وفاة حسب اخر تقرير وبائي، وتعتبر اعلي معدل إصابة ووفاة لذات الفترة في الموجة الاولي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)