الطاقة تعلن عن توفير ١٠٠ طن غاز للنيل الأبيض

أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن عن توفير كمية إسعافية من الغاز لولاية النيل الأبيض بواقع (١٠٠) طن وزيادتها تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة. وقال عبدالرحمن في لقاء بوالي الولاية إسماعيل وراق للتباحث حول أوضاع الزراعة واحتياجاتها من المواد البترولية.، أن ولاية النيل الأبيض لا تقل أهمية عن الولايات الأخرى، لافتاً بحسب صحيفة السوداني، للحرص على تأمين احتياجاتها الزراعية سواء في الحصاد الصيفي أو الشتوي حيث يتم تسليم حصتها لوزارة الزراعة لتوزيعها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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