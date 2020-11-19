انتشار “كورونا” بالجزيرة.. عشرات الإصابات و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة ووفقاً للتقرير اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2020م عن تسجيل 286 حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا و116حالة موجبة و11 وفاة فيما تعافي 5 حالات و81 حالة في الحجر المنزلي. وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد والسيطرة على انتشار فايروس كورونا، ودعت كل منظمات المجتمع المدني والخيرين ورجال الأعمال لدعم جهود وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة كورونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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