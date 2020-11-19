شاهد بالصور: الإعلامية لينا زين العابدين تسحر الأسافير بإطلالتها

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نشرت الإعلامية لينا زين العابدين صوراً في إحدي المجموعات الإسفيرية التي خصصت للأناقة ،حيث ظهرت من خلال الصور وهي ترتدي بنطلون جينز الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يبدون إعجابهم بها.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد ذكر عدد من الناشطين بأن الإعلامية لينا زين العابدين صاحبة صوت جميل ومميز مبينين أن شخصية الانسان لا تقاس بالأزياء وإنما بالأفكار ومايكمن بداخلها .
الخرطوم :(أخبار الخليج 365)
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