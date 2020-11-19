السوباط اجتمع بالغربال.. ونجوم الفريق في الوطني يصلون القاهرة

انتظم لاعبو الهلال الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تدريباتهم مع الهلال في معسكرة بالقاهرة بقيادة أبوعشرين – وضاح – السمؤال – فارس – الشغيل – أبوعاقلة – بشة – محمد عبد الرحمن ـ صلاح عادل، وكان اللاعبون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس ومنحهم الجهاز الفني راحة عن التدريبات التي من المتوقع أن ينتظموا فيها بعد ذلك.

وأعرب رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، هشام السوباط، عن تمنياته بالتوفيق للاعب الهلال محمد عبد الرحمن في مشواره الجديد مع الفريق، جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقد أمس”الأربعاء” بحسب صحيفة الصيحة، في مكتبه مع اللاعب في حضور نائب رئيس لجنة التطبيع الطاهر يونس.

وعلى ذات الصعيد اطمأنت الوحدة الطبية بنادي الهلال والبعثة الإدارية، على إصابة اللاعب سليم محمد، الذي قابل الطبيب المختص، وذلك بعد ظهور تقرير صورة الأشعة والصور المقطعية التي كان قد خضع لها اللاعب، وأكد الطبيب أن برشاوي بدأ يتعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً على مستوى الكتف، وبإمكان اللاعب مزاولة نشاطه مع زملائه حال أكمل عمليات التأهيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)