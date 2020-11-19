سودكال يثمن نجاح تسجيلات المريخ

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم عبد الله سوداكال بالدور الذي لعبه الدكتور جمال الوالي رئيس النادي السابق ودعمه الكبير لإكمال إعادة قيد الثنائي أحمد حامد التش وأحمد آدم بيبو، إضافة إلى عملية ضم اللاعب عزام والدور الكبير في إذابة الخلاف مع نادي الخرطوم حول اللاعب مصعب كردمان.
وأشاد رئيس النادي بالدور الكبير الذي لعبه الوالي مبيناً بحسب صحيفة الصيحة، أن دعمه للنادي ليس بالأمر المستغرب أو الجديد، وأكد رئيس النادي أن أبواب الدعم تظل مفتوحة لجميع أبناء المريخ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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