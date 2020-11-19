من المنتظر أن تعقد لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة باتحاد كرة القدم العام الأحد المقبل اجتماعاً مهماً لبحث تقرير ملف التسجيلات.
وقال نائب رئيس لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة، معتصم عبد السلام، إنّ اللجنة ستعقد الاجتماع يوم الأحد من أجل إجازة تقرير التسجيلات توطئةً لرفعه إلى مجلس الإدارة، وأشار بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ اللجنة ستناقش ملف أزمة اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ملف عجب والرشيد أمام لجنة شؤون اللاعبين بالأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.