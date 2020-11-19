ملف عجب والرشيد أمام لجنة شؤون اللاعبين بالأحد

من المنتظر أن تعقد لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة باتحاد كرة القدم العام الأحد المقبل اجتماعاً مهماً لبحث تقرير ملف التسجيلات.

وقال نائب رئيس لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة، معتصم عبد السلام، إنّ اللجنة ستعقد الاجتماع يوم الأحد من أجل إجازة تقرير التسجيلات توطئةً لرفعه إلى مجلس الإدارة، وأشار بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ اللجنة ستناقش ملف أزمة اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)