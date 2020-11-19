وكيل نيابة مضرب يطلب تأجيل جلسة محاكمة كبر والمحكمة تستجيب

كشف وكيل أعلى نيابة الفساد والتحقيقات الجنائية أسامة الحارث لمحكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب أمس بأنه مضرب عن العمل تحت المنضوين لنادي النيابة العامة حتى تتحقق مطالبهم باستقالة أو إقالة النائب العام تاج السر الحبر من منصبه.

مضيفا بحسب صحيفة السوداني، أنه يعانى من المرض. وطلب من المحكمة تأجيل جلسة محاكمة عضو المؤتمر الوطني المحلول عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم ثالث وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)