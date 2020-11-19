استمرار استقطاعات (الجهاد ودمغة الجريح) في هيئة حكومية شهيرة

كشف مصدر عن استمرار استقطاعات النظام البائد، الخاصة بالجهاد، يتم خصمها من رواتب العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، واشتكت مجموعة من العاملين بالهيئة من تلك الخصومات التي تواصلت تحت مسمى “الجهاد والطلاب ودمغة الجريح”، متسائلين بقولهم أين تذهب هذه الخصومات؟

وذكر أحد العاملين، أن الإدارة المالية والحسابات عندما يستفسرها العاملون تلوذ بالصمت، وقالوا إن استمرار هذه الخصومات يعني وجود أذيال النظام البائد وسياساته، وأضافوا: “إذا لم يكن هذا الأمر موجوداً كان يجب أن يتم إيقاف تلك الخصومات”، وطالبوا الجهات ذات الصلة بالتحقيق في هذه الخصومات وإرجاعها بأثر رجعي.

وأشار مصدر مطلع بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بحسب صحيفة المواكب، إلى أن الخصومات تتفاوت وفقاً لدرجات العاملين وتصل من إجمالي المرتب، ما بين ألف إلى ألفي جنيه، مشيراً إلى أن عدد العاملين بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون تقريباً (1800) عامل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)