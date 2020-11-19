وزارة الزراعة تعلن عن وثيقة ثلاثية للأمن بالسودان

كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبد القادر تركاوي عن اتفاقية ثلاثية تجمع السودان والصين ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية لتنفيذ خطة معالجة أوجه القصور في الأمن الغذائي وسياسات دعم سلامة الغذاء عبر إنشاء الهياكل المنظمة في عمل اللجنة الفنية للأمن الغذائي بالسودان. وأشار تركاوي في تصريحات صحفية إلى اربعة محاور للأمن الغذائي وهي توفير الغذاء والوصول إليه فضلا عن سلامته واستمراره، مطالبا بدعم السياسات الجديدة في التنمية والتطور الزراعي، مبينا بحسب صحيفة السوداني، أن سياسة الأمن الغذائي بدأت منذ العام 2009م وفي العام 2011م شهد وضع اول وثيقة سياسة شاملة للأمن الغذائي بالخطط السائدة عبر الخطة الوطنية للنهضة الزراعية . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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