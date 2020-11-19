مطالبات بفصل (الكيزان) من الطيران المدني

نفذ عشرات من المفصولين من هيئة الطيران المدني وقفة احتجاجية أمس الاربعاء، مطالبين لجنة معالجة قضايا المفصولين تعسفياً بإصدار خطاب إعادتهم للخدمة بعد النظر في طلباتهم ومظالهم.
وأكد عدد من المحتجين أن ممثل وزير رئاسة مجلس الوزراء تسلم خطابهم وتعهد بحل مشكلتهم وإصدار قرار إعادتهم للخدمة.
في وقت طالب عدد من المتضررين من قرار الفصل في العهد السابق بحسب صحيفة الوطن، بضرورة فصل (الكيزان) من الهيئة لافتين إلى ان هناك 200 (كوز) مازالوا يعملون في الهيئة دون تسمية شخص بعينه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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