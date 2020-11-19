(النيابة) تحقيق مع كمال عبد اللطيف والزبير أحمد

شرعت نيابة الأموال العامة أمس في التحقيق مع كمال عبد اللطيف والزبير أحمد الحسن في قضايا وبلاغات مدونة ضدهما تتعلق بالمال العام.

وقد أحضر المتهمان من سجن كوبر إلى مقر نيابة المال العام تحت حراسة أمنية مشددة. واستغرق التحقيق بحسب صحيفة السوداني الدولية، زهاء الساعة ومن ثم أُعيدا إلى سجن كوبر مقر اعتقالهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)