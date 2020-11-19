كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه قوي لتأجيل العام الدراسي للمرة الثانية، بعد أن تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً عقده أمس “الأربعاء” حول الترتيبات الخاصة بفتح المدارس إلى وقت لاحق، بأمر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وتوقعت المصادر في تصريحات محدودة بحسب صحيفة المواكب، أن يكون السبب وراء تأجيل العام الدراسي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثر الأسر بها، فضلاً عن جائحة “كورونا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)