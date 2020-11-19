رئيس حزب بناة المستقبل يطالب السيادي بحسم تدخل السفير البريطاني

طالب رئيس حزب بناة المستقبل فتح الرحمن محمد الفضيل، المجلس السيادي بحسم وحماية السودان من تدخلات السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في الشأن الداخلي للبلاد.

وقال فضيل في تعميم صحفي، أمس “الأربعاء” إن واجب المجلس السيادي حماية البلاد من تصريحات السفير “المتطاول” وغيره ممن يتدخلون في شأن بلادنا ويعبثون من خلال خلافاتنا السياسية ليجدوا موطيء قدم مرة أخرى.

وأضاف بحسب صحيفة حكايات: “واجب الحكومة استدعاءه وحسم هذه الامور عالية الحساسية”، واشار فضيل في التعميم “لقد تابعنا وتابعتم في الفترة السابقة تدخالت السفير البريطاني بالخرطوم في الشأن السوداني بصورة سافرة بل أصبح أكثر تعليقا حول الشأن الداخلي من بعض المؤسسات السودانية، ونبهنا الحكومة الانتقالية كثيرا إلى ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وقرارها السياسي ومن حيثيات هذه المحافظة عدم السماح للدول والمحاور بالتدخل في الشأن الداخلي مع تقديرنا الكامل لاهمية التعاون بين دول المنطقة والعالم أجمع وإنهاء القطيعة التاريخية ولكن دون تنازل عن القرار الوطني وكذلك إلتزام السفراء بمهامهم الدبلوماسية دون المساس بالشأن الداخلي للبلاد”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)