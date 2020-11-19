السفارة البريطانية في الخرطوم تعلن عن ترتيبات جديدة بشأن استخراج التأشيرة

أعلنت السفارة البريطانية في الخرطوم عن ترتيبات جديدة بشأن استخراج التأشيرة تهدف لخلق قدرٍ من المرونة وخدمة عدد أكبر من السودانيين.
وقال السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديق، في تصريحاتٍ لمصادر اليوم الخميس ”، إنّ الشركة التي تقوم بتقديم التأشيرات لبريطانيا حول العالم ستزاول عملها خلال الأسابيع القادمة بالخرطوم.
وأضاف بحسب صحيفة الديمقراطي” هذه الخدمة لم تكن متوفرّة في السودان، ولكن خلال أسابيع سنقوم بتوفيرها وهو ما سيسمح بتسهيل إجراءات التقديم واستقبال عدد أكبر من الطلبات عبر الشركة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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