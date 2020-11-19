شرطة الانتربول الدولي بغامبيا تستدعي رجل الاعمال فضل محمد خير

أعلن مكتب الاستخبارات الجنائية والإنتربول “المكتب الوطني المركزي N.C.B. بانجول، غامبيا” أن قوات الشرطة في غامبيا قامت بفتح تحقيقات جنائية في مواجهة رجل الاعمال السوداني فضل محمد خير بواسطة إدارة الانتربول وذلك للتحري حول فساد الموظفين الحكوميين، وتقديم معلومات زائفة للموظفين الحكوميين بما فيهم قوات الشرطة.

وأجرت الشرطة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي تحري جنائي بخصوص الطائرات (C5- MAB, C3-MAE) و (C5- MAJ )، وأفاد مكتب الاستخبارات بأن هناك شكوى قدمت في مواجهة قسم الخالق بابكر، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة فضل محمد خير بغرض التحري حول نشاط إجرامي ينطوي على سرقة 10 طائرات تتبع لشركة ميد أفريكا أفييشن والتي يعتبر الشاكي مساهم كبير فيها.

واستبعدت الشرطة وجود أي بينة لإمتلاك ميد أفريكا أفييشن للطائرات بعد سلسلة من التحريات والإطلاع على مختلف المستندات المقدمة بواسطة الطرفين، تم التأكد من أن ميد أفريكا ليس فيها أي دليل يدعم إدعاء فضل بأن الطائرات تابعة لشركة ميد أفريكا.

وأوضحت الشرطة أن فضل محمد خير وجه قسم الخالق عبر خطاب بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشراء الطائرات وتسجيلها باسم ميد أفريكا أفييشن مع توضيح لإسم الشركة ورقم تسجيلها، وتوصلت الشرطة من خلال التحريات بأن شركة ميد أفريكا أفييشن قد تم تسجيلها بتاريخ 29 / 4 / 2014 وبالتالي فإن أي مستند يقدم كدليل ويحمل بيانات الشركة قبل هذا التاريخ يعتبر نوع من التزوير ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون في غامبيا.

وبرأت شرطة غامبيا قسم الخالق من كل التهم الجنائية في غامبيا وهو ليس مطلوب في أي دعاوى جنائية فيها، ولم يكن مسؤولاً عن أي نشاط إجرامي أو أي شئ يقتضي القيام بتحريات جنائية بخصوص سرقة الطائرات المذكورة.

وأكدت الشرطة بحسب صحيفة أول النهار ، استدعاء فضل محمد خير بواسطة وحدة الانتربول في شرطة غامبيا من خلال رصفائنا في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لأنه تبين أن فضل محمد خير يقيم بين هذه البلاد.

ونصحت الشرطة الأطراف بتحويل الأمور المدنية الى المحاكم في غامبيا، أما المسائل الجنائية المتعلقة بالمستندات المزورة التي قدمها فضل محمد خير والاعتقال غير القانوني قسم الخالق بابكر فهي الآن قيد التحقيق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)